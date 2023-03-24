Дилма Русеф стала президентом созданного БРИКС Нового банка развития
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Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официальное заявление финансового учреждения.
«24 марта 2023 года советом управляющих Нового банка развития единогласно была избрана Дилма Вана Русеф в качестве президента банка. В должность вступила немедленно в соответствии со статьями соглашения по Новому банку развития и процедурами выборов президента», — указывается в заявлении.
Ранее глава Минфина России Антон Силуанов заявил, что созданный странами БРИКС Новый банк развития может сыграть важную роль в смягчении последствий нарастающего кризиса для стран-членов.