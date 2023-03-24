Дилма Русеф стала президентом созданного БРИКС Нового банка развития

Бывший президент Бразилии Дилма Русеф стала президентом созданного странами БРИКС Нового банка развития.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официальное заявление финансового учреждения.

«24 марта 2023 года советом управляющих Нового банка развития единогласно была избрана Дилма Вана Русеф в качестве президента банка. В должность вступила немедленно в соответствии со статьями соглашения по Новому банку развития и процедурами выборов президента», — указывается в заявлении.

Ранее глава Минфина России Антон Силуанов заявил, что созданный странами БРИКС Новый банк развития может сыграть важную роль в смягчении последствий нарастающего кризиса для стран-членов.