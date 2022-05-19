Силуанов: созданный БРИКС банк сыграет важную роль в смягчении последствий кризиса

Созданный странами БРИКС Новый банк развития может сыграть важную роль в смягчении последствий нарастающего кризиса для стран-членов, заявил глава Минфина России Антон Силуанов.

«Речь может идти о проектах в области обеспечения энергетической и продовольственной безопасности, развития транспортной и логистической инфраструктуры, платёжно-расчётных систем», — пояснил министр.

Глава МИД КНР Ван И ранее заявил, что китайская сторона предлагает начать процесс расширения БРИКС.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что страны БРИКС уже стали ядром многополярного мира.