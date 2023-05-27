Украинскому президенту Владимиру Зеленскому не удалось мобилизовать весь мир против России, заявил автор ливанского телеканала Al Mayadeen Висам Исмаил.

По его словам, методы Зеленского напоминают тактику экс-президента США Джорджа Буша — младшего, который пытался заручиться мировой поддержкой перед вторжением в Ирак.

«Зеленский идёт по стопам американцев и стремится мобилизовать мир против России», — заявил Исмаил.

Он отметил, что попытки украинского лидера демонизировать Россию и настроить против неё весь мир провалились.

Ранее бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор высказал мнение, что западные сторонники Зеленского больше не верят в победу Украины.

Аналитик Андреас Клут выразил мнение, что Украина рискует потерять помощь западных союзников, если будет поддерживать диверсантов.