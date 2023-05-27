Al Mayadeen: Зеленскому не удалось настроить мир против России
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По его словам, методы Зеленского напоминают тактику экс-президента США Джорджа Буша — младшего, который пытался заручиться мировой поддержкой перед вторжением в Ирак.
«Зеленский идёт по стопам американцев и стремится мобилизовать мир против России», — заявил Исмаил.
Он отметил, что попытки украинского лидера демонизировать Россию и настроить против неё весь мир провалились.
Ранее бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор высказал мнение, что западные сторонники Зеленского больше не верят в победу Украины.
Аналитик Андреас Клут выразил мнение, что Украина рискует потерять помощь западных союзников, если будет поддерживать диверсантов.