Западные страны шантажом толкают украинские власти на преступления в отношении России.

Об этом заявил глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Идёт моделирование ситуации и принуждение шантажом (украинского президента Владимира. — RT) Зеленского к преступлениям», — цитирует его РИА Новости.

Рогов отметил, что в попытке сохранить власть Зеленский может решиться на военную провокацию.

Ранее бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор высказал мнение, что западные сторонники Зеленского больше не верят в победу Украины.

Аналитик Андреас Клут выразил мнение, что Украина рискует потерять помощь западных союзников, если будет поддерживать диверсантов.