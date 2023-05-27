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Рогов: Запад шантажом толкает Зеленского на преступления против России

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Западные страны шантажом толкают украинские власти на преступления в отношении России.
Рогов: Запад шантажом толкает Зеленского на преступления против России
  • РИА Новости

Об этом заявил глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Идёт моделирование ситуации и принуждение шантажом (украинского президента Владимира. — RT) Зеленского к преступлениям», — цитирует его РИА Новости.

Рогов отметил, что в попытке сохранить власть Зеленский может решиться на военную провокацию.

Ранее бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор высказал мнение, что западные сторонники Зеленского больше не верят в победу Украины.

Аналитик Андреас Клут выразил мнение, что Украина рискует потерять помощь западных союзников, если будет поддерживать диверсантов.

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