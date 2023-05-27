Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Подразделения армии Сербии развёртываются у административной линии с Косовом

Короткая ссылка
Подразделения армии Сербии развёртываются у административной линии с частично признанной Республикой Косово, сообщил сербский министр обороны Милош Вучевич.
Подразделения армии Сербии развёртываются у административной линии с Косовом
  • РИА Новости

Его слова приводит РИА Новости.

«Происходит развёртывание подразделений армии Сербии в направлении административной линии, ожидаем, что в предстоящие часы они займут позиции. Нам не хочется играть ни в какие военные игры, но красные линии для Сербии известны. Развёртывание подразделений происходит сейчас в соответствии с актуальной ситуацией и они останутся на позициях в дальнейшем», — сказал министр.

Совет нацбезопасности Сербии пришёл к выводу, что контингент НАТО в Косове и Метохии KFOR не поступил согласно своим полномочиям по резолюции 1244 Совбеза ООН в то время, когда косовская полиция проводила силовую акцию на севере края.

Президент Сербии Александр Вучич ранее привёл сербскую армию в состояние максимальной боеготовности из-за ситуации в Косове и Метохии из-за односторонних шагов Приштины.

Министр обороны подтвердил, что армия страны срочно выдвинулась к административной границе.

Глава миссии ООН в Косове Кэролайн Зиаде призвала Приштину и косовских сербов принять срочные меры для восстановления спокойствия. Также госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что действия косовских властей по захвату муниципальных зданий подрывают усилия, направленные на нормализацию отношений с Сербией.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить