Подразделения армии Сербии развёртываются у административной линии с Косовом

Подразделения армии Сербии развёртываются у административной линии с частично признанной Республикой Косово, сообщил сербский министр обороны Милош Вучевич.

Его слова приводит РИА Новости.

«Происходит развёртывание подразделений армии Сербии в направлении административной линии, ожидаем, что в предстоящие часы они займут позиции. Нам не хочется играть ни в какие военные игры, но красные линии для Сербии известны. Развёртывание подразделений происходит сейчас в соответствии с актуальной ситуацией и они останутся на позициях в дальнейшем», — сказал министр.

Совет нацбезопасности Сербии пришёл к выводу, что контингент НАТО в Косове и Метохии KFOR не поступил согласно своим полномочиям по резолюции 1244 Совбеза ООН в то время, когда косовская полиция проводила силовую акцию на севере края.

Президент Сербии Александр Вучич ранее привёл сербскую армию в состояние максимальной боеготовности из-за ситуации в Косове и Метохии из-за односторонних шагов Приштины.

Министр обороны подтвердил, что армия страны срочно выдвинулась к административной границе.

Глава миссии ООН в Косове Кэролайн Зиаде призвала Приштину и косовских сербов принять срочные меры для восстановления спокойствия. Также госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что действия косовских властей по захвату муниципальных зданий подрывают усилия, направленные на нормализацию отношений с Сербией.