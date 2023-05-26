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В ООН призвали принять срочные меры для восстановления спокойствия на севере Косова

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Глава миссии ООН в частично признанном Косове Кэролайн Зиаде призвала Приштину и косовских сербов воздержаться от эскалации ситуации на севере края.
В ООН призвали принять срочные меры для восстановления спокойствия на севере Косова
  • РИА Новости

«Зиаде с особой обеспокоенностью следит за развитием ситуации на севере Косова. Она призывает стороны держаться от дальнейших эскалационных действий и принять срочные меры для восстановления спокойствия. Она подчёркивает необходимость найти решение в рамках диалога при содействии ЕС», — говорится в сообщении миссии в Twitter.

Как напоминает ТАСС, ситуация в четырёх сербских муниципалитетах на севере Косова и Метохии обострилась из-за попыток захвата зданий городских администраций косовскими силовиками.

По данным местных СМИ, произошёл поджог полицейского автомобиля в муниципалитете Звечан.

Президент Сербии Александр Вучич ранее привёл сербскую армию в состояние максимальной боеготовности из-за ситуации в Косове и Метохии из-за односторонних шагов Приштины.

Министр обороны Сербии Милош Вучевич подтвердил, что армия страны срочно выдвинулась к административной границе.

При столкновении с полицией самопровозглашённой республики на севере Косова и Метохии десять человек получили лёгкие травмы из-за применения светошумовых гранат, слезоточивого газа и дубинок.

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