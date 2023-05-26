Блинкен: действия Косова подрывают усилия по нормализации отношений с Сербией
- AP
Заявление Блинкена опубликовано на сайте Госдепартамента.
«США решительно осуждают действия правительства Косова по силовому захвату муниципальных зданий», — говорится в сообщении.
Как отметил Блинкен, данные шаги были предприняты властями Косова вопреки рекомендациям Вашингтона и европейских стран.
«Эти шаги привели к резкой и излишней эскалации напряжённости», — подчеркнули в Госдепе.
В заявлении говорится, что подобные действия будут иметь последствия для двусторонних отношений США и Косова.
Президент Сербии Александр Вучич ранее привёл сербскую армию в состояние максимальной боеготовности из-за ситуации в Косове и Метохии, спровоцированной односторонними шагами Приштины.
Министр обороны Сербии Милош Вучевич подтвердил, что армия страны срочно выдвинулась к административной границе.
При столкновении с полицией самопровозглашённой республики на севере Косова и Метохии десять человек получили лёгкие травмы из-за применения светошумовых гранат, слезоточивого газа и дубинок.