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Блинкен: действия Косова подрывают усилия по нормализации отношений с Сербией

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Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что действия частично признанной Республики Косово по захвату муниципальных зданий подрывают усилия, направленные на нормализацию отношений с Сербией.
Блинкен: действия Косова подрывают усилия по нормализации отношений с Сербией
  • AP

Заявление Блинкена опубликовано на сайте Госдепартамента.

«США решительно осуждают действия правительства Косова по силовому захвату муниципальных зданий», — говорится в сообщении.

Как отметил Блинкен, данные шаги были предприняты властями Косова вопреки рекомендациям Вашингтона и европейских стран.

«Эти шаги привели к резкой и излишней эскалации напряжённости», — подчеркнули в Госдепе.

В заявлении говорится, что подобные действия будут иметь последствия для двусторонних отношений США и Косова.

Президент Сербии Александр Вучич ранее привёл сербскую армию в состояние максимальной боеготовности из-за ситуации в Косове и Метохии, спровоцированной односторонними шагами Приштины.

Министр обороны Сербии Милош Вучевич подтвердил, что армия страны срочно выдвинулась к административной границе.

При столкновении с полицией самопровозглашённой республики на севере Косова и Метохии десять человек получили лёгкие травмы из-за применения светошумовых гранат, слезоточивого газа и дубинок.

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