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МИД России: Москва не оставит без ответа новые санкции Токио

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Москва оценивает воздействие новых санкций Токио на безопасность и экономику России, не оставит их без ответа.
МИД России: Москва не оставит без ответа новые санкции Токио
  • РИА Новости

Об этом заявило Министерство иностранных дел России.

«Подобные нелегитимные действия официального Токио не останутся без ответа», — говорится в заявлении ведомства.

В МИД отметили, что продолжают оценивать возможное воздействие таких мер на национальную безопасность и экономику.

Ранее Япония заморозила активы высших офицеров командования Вооружённых сил России.

Также Япония в рамках нового пакета ввела санкции против ряда российских авиационных заводов и запретила экспорт 80 организациям из России, среди них «МегаФон» и НПО им. Лавочкина.

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