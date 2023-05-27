МИД России: Москва не оставит без ответа новые санкции Токио

Москва оценивает воздействие новых санкций Токио на безопасность и экономику России, не оставит их без ответа.

Об этом заявило Министерство иностранных дел России.

«Подобные нелегитимные действия официального Токио не останутся без ответа», — говорится в заявлении ведомства.

В МИД отметили, что продолжают оценивать возможное воздействие таких мер на национальную безопасность и экономику.

Ранее Япония заморозила активы высших офицеров командования Вооружённых сил России.

Также Япония в рамках нового пакета ввела санкции против ряда российских авиационных заводов и запретила экспорт 80 организациям из России, среди них «МегаФон» и НПО им. Лавочкина.