МИД России: Москва не оставит без ответа новые санкции Токио
- РИА Новости
Об этом заявило Министерство иностранных дел России.
«Подобные нелегитимные действия официального Токио не останутся без ответа», — говорится в заявлении ведомства.
В МИД отметили, что продолжают оценивать возможное воздействие таких мер на национальную безопасность и экономику.
Ранее Япония заморозила активы высших офицеров командования Вооружённых сил России.
Также Япония в рамках нового пакета ввела санкции против ряда российских авиационных заводов и запретила экспорт 80 организациям из России, среди них «МегаФон» и НПО им. Лавочкина.