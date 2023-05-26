Япония запретила экспорт 80 организациям из России, среди них «Мегафон» и НПО им. Лавочкина
Об этом, как сообщает ТАСС, заявило правительство страны.
Отмечается, что под санкции попали компания «Мегафон», НПО им. Лавочкина, ПАО «Камаз», Фонд «Сколково» и «Сколтех».
Ранее сообщалось, что Япония в рамках нового санкционного пакета против России запрещает экспорт для Фонда перспективных исследований, ФСВТС, ВНИИ «Сигнал».
Также в Минобороны Японии прошла церемония передачи ста грузовиков и другой техники Украине.