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Япония запретила экспорт 80 организациям из России, среди них «Мегафон» и НПО им. Лавочкина

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Правительство Японии вводит экспортные ограничения в отношении 80 российских организаций.

Об этом, как сообщает ТАСС, заявило правительство страны.

Отмечается, что под санкции попали компания «Мегафон», НПО им. Лавочкина, ПАО «Камаз», Фонд «Сколково» и «Сколтех».

Ранее сообщалось, что Япония в рамках нового санкционного пакета против России запрещает экспорт для Фонда перспективных исследований, ФСВТС, ВНИИ «Сигнал».

Также в Минобороны Японии прошла церемония передачи ста грузовиков и другой техники Украине.

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