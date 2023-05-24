NHK: в Минобороны Японии прошла церемония передачи ста грузовиков и другой техники Украине

В Минобороны Японии прошла церемония передачи Украине обещанных премьер-министром страны Фумио Кисидой 100 единиц автотехники.

Об этом информирует телеканал NHK.

В материале сказано, что помощь включает в себя грузовики на десять человек, а также технику для разбора завалов.

21 мая президент Украины Владимир Зеленский принял участие в рабочей сессии по Украине в рамках саммита стран G7 в Хиросиме.

В МИД России заявили, что участие Зеленского в саммите G7 в Хиросиме окончательно превратило встречу в пропагандистское шоу.

В ведомстве подчеркнули, что лидеры G7 «зациклились» на масштабной конфронтации с Россией.