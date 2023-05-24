NHK: в Минобороны Японии прошла церемония передачи ста грузовиков и другой техники Украине
- AP
- © Eugene Hoshiko
Об этом информирует телеканал NHK.
В материале сказано, что помощь включает в себя грузовики на десять человек, а также технику для разбора завалов.
21 мая президент Украины Владимир Зеленский принял участие в рабочей сессии по Украине в рамках саммита стран G7 в Хиросиме.
В МИД России заявили, что участие Зеленского в саммите G7 в Хиросиме окончательно превратило встречу в пропагандистское шоу.
В ведомстве подчеркнули, что лидеры G7 «зациклились» на масштабной конфронтации с Россией.