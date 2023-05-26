Япония вводит санкции против ряда авиационных заводов России
Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на японский МИД.
Речь идёт об авиазаводах «Урал», «Сокол», «Комсомольск-на-Амуре», «Иркутск».
Кроме этого, под санкции попали конструкторское бюро машиностроения, ОДК «Сатурн», группа «ГАЗ» и другие организации.
«В отношении указанных физических и юридических лиц будет осуществлена заморозка счетов, если такие будут обнаружены в Японии», — говорится в сообщении.
26 мая стало известно, что Япония ввела новые санкции против России.
Также сообщалось, что Токио запретил экспорт 80 организациям из России.