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Токио ввёл санкции против командования ВС России

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Япония заморозила активы высших офицеров командования Вооружённых сил России.

Информация об этом появилась на сайте МИД Японии.

Речь идёт о командующем группой «Запад» генерал-лейтенанте Михаиле Зусько, командующем ВДВ генерал-полковнике Михаиле Теплинском и других.

Также сообщается, что санкции введены против главы компании «Алмаз-Антей» Яна Новикова и телеведущей Ольги Скабеевой.

Также Япония в рамках нового пакета ввела санкции против ряда российских авиационных заводов.

Кроме этого, Япония запретила экспорт 80 организациям из России, среди них «Мегафон» и НПО им. Лавочкина.

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