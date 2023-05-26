Токио ввёл санкции против командования ВС России
Информация об этом появилась на сайте МИД Японии.
Речь идёт о командующем группой «Запад» генерал-лейтенанте Михаиле Зусько, командующем ВДВ генерал-полковнике Михаиле Теплинском и других.
Также сообщается, что санкции введены против главы компании «Алмаз-Антей» Яна Новикова и телеведущей Ольги Скабеевой.
Также Япония в рамках нового пакета ввела санкции против ряда российских авиационных заводов.
Кроме этого, Япония запретила экспорт 80 организациям из России, среди них «Мегафон» и НПО им. Лавочкина.