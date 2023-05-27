Лавров про угрозы Киева в адрес Путина: Украина — террористическое государство
- РИА Новости
Фрагмент эфира программы журналист Павел Зарубин выложил в своём Telegram-канале.
«Это террористическое государство, они сами себя вводят в это качество», — прокомментировал Лавров угрозы Киева в адрес российского лидера Владимира Путина.
Он также заявил, что Соединённые Штаты и Великобритания начинают задумываться, насколько в Киеве адекватны в отношении заявлений о том, что Путин является целью.
24 мая заместитель начальника Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Вадим Скибицкий в интервью изданию Die Welt назвал Путина главной целью своего ведомства.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя угрозы украинского ГУР в адрес Путина, заявил, что службы безопасности в России знают свою работу.