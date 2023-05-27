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NYP: жена Байдена попала в неловкую ситуацию из-за просьбы поаплодировать ей

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Жена президента США Джо Байдена Джилл попала в неловкую ситуацию в ходе выступления в Институте Рейгана в Вашингтоне.
NYP: жена Байдена попала в неловкую ситуацию из-за просьбы поаплодировать ей
  • Gettyimages.ru

Об этом пишет New York Post.

По данным издания, после фразы о единстве США на основе ценностей она «с удивлением» заявила: «Я подумала, что вы могли бы по этому поводу похлопать».

Отмечается, что это вызвало смех и аплодисменты со стороны слушателей.

Ранее Байден во время интервью телеканалу MSNBC оговорился и призвал не дать выиграть следующие выборы в Соединённых Штатах бывшему президенту Бараку Обаме.

Байден назвал себя самым опытным кандидатом в президенты США за всё время и заявил, что находится в расцвете сил.

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