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Американский журналист Хинкл назвал абсурдной позицию США о не имеющем ценности Артёмовске

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Американский журналист Джексон Хинкл поставил под сомнение необходимость военной помощи Украине в свете высказываний представителя Белого дома о стратегической ценности Артёмовска (Бахмута).

Об этом он написал в Twitter.

«Если каждый регион Украины, занятый Россией, практически не имеет стратегической ценности, зачем мы посылаем Украине сотни миллиардов долларов на отвоёвывание этих территорий?» — говорится в сообщении.

Отмечается, что такая реакция журналиста последовала в ответ на заявление координатора стратегических коммуникаций в Совете нацбезопасности США Джона Кирби о том, что Артёмовск (Бахмут) якобы не представляет стратегического значения.

Также генерал французской армии Жан-Бернар Пинатель заявил, что целью передачи украинской армии истребителей F-16 является попытка замаскировать потерю Артёмовска (Бахмута).

Ночью 21 мая Минобороны России заявило, что город Артёмовск (Бахмут) полностью освобождён.

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