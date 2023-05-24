Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Генерал Пинатель заявил, что поставки F-16 Киеву призваны замаскировать потерю Артёмовска

Короткая ссылка
Генерал французской армии Жан-Бернар Пинатель заявил, что целью передачи украинской армии истребителей F-16 является попытка замаскировать потерю Артёмовска (Бахмута).
Генерал Пинатель заявил, что поставки F-16 Киеву призваны замаскировать потерю Артёмовска
  • Gettyimages.ru

По данным репортёра Галлахера Фенвика, генерал заявил изданию Le Dialoge, что ВСУ использовали в Артёмовске свои лучшие силы и теряли до 1 тыс. военных в день.

Он добавил, что потеря города может оказать деморализующее влияние на украинских военных.

«Очевидно, что необходимо было сделать всё, чтобы замаскировать и смягчить это потенциальное негативное влияние победы России над украинскими войсками», — прокомментировал Пинатель решение США разрешить передачу F-16 Украине.

Ранее стало известно, что Нидерланды получили одобрение Вашингтона на подготовку украинских пилотов для управления истребителями F-16.

По мнению министра ВВС США Фрэнка Кендалла, поставка истребителей кардинально не изменит ход боевых действий в пользу Киева.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить