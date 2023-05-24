Генерал Пинатель заявил, что поставки F-16 Киеву призваны замаскировать потерю Артёмовска

Генерал французской армии Жан-Бернар Пинатель заявил, что целью передачи украинской армии истребителей F-16 является попытка замаскировать потерю Артёмовска (Бахмута).

По данным репортёра Галлахера Фенвика, генерал заявил изданию Le Dialoge, что ВСУ использовали в Артёмовске свои лучшие силы и теряли до 1 тыс. военных в день.

Он добавил, что потеря города может оказать деморализующее влияние на украинских военных.

«Очевидно, что необходимо было сделать всё, чтобы замаскировать и смягчить это потенциальное негативное влияние победы России над украинскими войсками», — прокомментировал Пинатель решение США разрешить передачу F-16 Украине.

Ранее стало известно, что Нидерланды получили одобрение Вашингтона на подготовку украинских пилотов для управления истребителями F-16.

По мнению министра ВВС США Фрэнка Кендалла, поставка истребителей кардинально не изменит ход боевых действий в пользу Киева.