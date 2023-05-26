Вершинин: последние сигналы говорят, что Россельхозбанк могут не подключить к SWIFT

Последние сигналы свидетельствуют о том, что Россельхозбанк могут не подключить к SWIFT. Если этот и другие вопросы не будут решены, зерновая сделка завершится 17 июля, заявил замглавы российского МИД Сергей Вершинин.

«У нас речь идёт о транзакциях при переподключении Россельхозбанка к SWIFT — этого нет, и последние сигналы, которые получают, и заявления, которые звучат от некоторых западных партнёров, говорят, что не будет такого переподключения. Тогда вообще о чём идёт разговор?» — цитирует его РИА Новости.

По словам дипломата, это не единственная проблема — российская сторона озвучивала ранее и другие.

Вершинин подчеркнул, что на эти критерии в Москве обратят внимание при принятии решений по истечении срока действия зерновой сделки.

Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя отметил, что российская часть зерновой сделки фактически не выполняется, Запад лицемерно заявляет об отсутствии разрешения на экспорт продовольствия и удобрений.

В Министерстве иностранных дел России заявили, что зерновой сделке придётся подыскивать альтернативы, если Россельхозбанк не подключат к SWIFT.

Китайские власти надеются, что зерновая сделка будет выполняться в полном объёме.