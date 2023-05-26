Песков: посягнувшие на российские активы страны должны разморозить их немедленно

Страны, которые посягнули на российские активы, должны их разморозить без каких-либо условий. В противном случае они будут нарушать нормы международного права.

Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Так он прокомментировал заявления Лондона о том, что Британия не вернёт замороженные активы России до её согласия на компенсацию Украине.

«Британия и другие страны, посягнувшие на российские активы, обязаны их разморозить немедленно, без каких-либо условий», — сказал представитель Кремля.

Как ранее заявили в Москве, заморозку активов Россия не оставит без ответа.

25 апреля президент Владимир Путин подписал указ об ответных мерах в случае изъятия российских активов за рубежом. Документ предусматривает введение временного управления в отношении имущества иностранцев.

В Кремле пояснили, что главная цель этого указа — формирование компенсационного фонда для возможного применения зеркальных мер в ответ на незаконную экспроприацию российских активов за рубежом.