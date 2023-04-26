Песков: указ Путина об ответных мерах позволит создать компенсационный фонд
- РИА Новости
Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Внешнее управление вводится точечно в отношении генерирующих активов, которые имеют первостепенное значение для стабильного функционирования российской энергетики», — добавил он.
25 апреля президент подписал указ об ответных мерах в случае изъятия российских активов за рубежом. Документ предусматривает введение временного управления в отношении имущества иностранцев.
Временное управление имуществом прекращается по решению президента. В качестве временного управляющего Путин поручил определить Росимущество.