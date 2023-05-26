Польский премьер Моравецкий: Варшава будет добиваться репараций от Берлина долгие годы

Власти Польши будут добиваться получения репараций от Германии долгие годы и даже десятилетия, заявил польский премьер Матеуш Моравецкий в эфире Польского радио. Он заверил, что Варшава никогда не отступит в этом вопросе.

«Это будет долгий процесс, это будет продолжаться, может, даже десятилетия, но мы от этого никогда не отступим», — сказал политик.

Моравецкий также заявил, что выплата репараций была бы выгодна даже Германии, потому что это будет полезно для польско-немецких отношений.

В октябре 2022 года министр иностранных дел Польши Збигнев Рау подписал ноту с требованием репараций от Германии за ущерб, причинённый во время Второй мировой войны.

Канцлер Германии Олаф Шольц отметил, что вопрос о репарациях Польше урегулирован международным правом.

Согласно подсчётам польских властей, Берлин должен Варшаве порядка $1,3 трлн.