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Польский премьер Моравецкий: Варшава будет добиваться репараций от Берлина долгие годы

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Власти Польши будут добиваться получения репараций от Германии долгие годы и даже десятилетия, заявил польский премьер Матеуш Моравецкий в эфире Польского радио. Он заверил, что Варшава никогда не отступит в этом вопросе.
Польский премьер Моравецкий: Варшава будет добиваться репараций от Берлина долгие годы
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«Это будет долгий процесс, это будет продолжаться, может, даже десятилетия, но мы от этого никогда не отступим», — сказал политик.

Моравецкий также заявил, что выплата репараций была бы выгодна даже Германии, потому что это будет полезно для польско-немецких отношений.

В октябре 2022 года министр иностранных дел Польши Збигнев Рау подписал ноту с требованием репараций от Германии за ущерб, причинённый во время Второй мировой войны.

Канцлер Германии Олаф Шольц отметил, что вопрос о репарациях Польше урегулирован международным правом.

Согласно подсчётам польских властей, Берлин должен Варшаве порядка $1,3 трлн.

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