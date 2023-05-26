Польский премьер Моравецкий: Варшава будет добиваться репараций от Берлина долгие годы
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«Это будет долгий процесс, это будет продолжаться, может, даже десятилетия, но мы от этого никогда не отступим», — сказал политик.
Моравецкий также заявил, что выплата репараций была бы выгодна даже Германии, потому что это будет полезно для польско-немецких отношений.
В октябре 2022 года министр иностранных дел Польши Збигнев Рау подписал ноту с требованием репараций от Германии за ущерб, причинённый во время Второй мировой войны.
Канцлер Германии Олаф Шольц отметил, что вопрос о репарациях Польше урегулирован международным правом.
Согласно подсчётам польских властей, Берлин должен Варшаве порядка $1,3 трлн.