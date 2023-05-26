Додик: Путин пытался наладить диалог с Западом по безопасности

Президент России Владимир Путин пытался наладить диалог с Западом по теме совместной безопасности, но к нему не прислушались.

Об этом заявил в интервью РИА Новости президент Республики Сербской Милорад Додик.

«Путин... всегда был принципиален, когда ранее пытался разговаривать с Западом и НАТО и наладить отношения совместной безопасности и политики. Однако к нему не прислушались», — заявил Додик.

Ранее Путин заявил, что Россия открыта для конструктивного партнёрства со всеми странами и не собирается изолироваться.

По его словам, страны Запада могут принять Россию в так называемую семью цивилизованных народов, но каждую часть отдельно, для чего стремятся разделить Россию на мелкие части.