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Додик: Путин пытался наладить диалог с Западом по безопасности

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Президент России Владимир Путин пытался наладить диалог с Западом по теме совместной безопасности, но к нему не прислушались.
Додик: Путин пытался наладить диалог с Западом по безопасности
  • РИА Новости

Об этом заявил в интервью РИА Новости президент Республики Сербской Милорад Додик.

«Путин... всегда был принципиален, когда ранее пытался разговаривать с Западом и НАТО и наладить отношения совместной безопасности и политики. Однако к нему не прислушались», — заявил Додик.

Ранее Путин заявил, что Россия открыта для конструктивного партнёрства со всеми странами и не собирается изолироваться. 

По его словам, страны Запада могут принять Россию в так называемую семью цивилизованных народов, но каждую часть отдельно, для чего стремятся разделить Россию на мелкие части.

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