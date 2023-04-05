Путин: Россия открыта к диалогу со всеми странами и не собирается изолироваться

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Россия открыта для конструктивного партнёрства со всеми странами и не собирается изолироваться. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин.

«Подчеркну, Россия открыта для конструктивного партнёрства со всеми без исключения странами, мы не собираемся ни от кого изолироваться, не имеем предвзятых и тем более враждебных намерений к кому бы то ни было», — сказал Путин на церемонии вручения верительных грамот.

Ранее российский министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что об изоляции России говорит только Запад, в то время как развивающиеся страны продолжают диалог с Москвой.

23 февраля газета The New York Times сообщила, что попытки США завести Россию в изоляцию окончились провалом.

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