Компания Илона Маска Neuralink получила одобрение на испытания чипов для мозга на людях

Компания Илона Маска Neuralink получила одобрение Управления по саннадзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) на испытания чипов для мозга на людях.

«Мы рады сообщить, что получили одобрение FDA на запуск нашего первого клинического исследования на людях», — говорится в сообщении компании в Twitter.

В Neuralink отметили, что о наборе добровольцев пока ещё не объявляли.

В 2020 году Илон Маск в ходе презентации показал свинью с мозговым имплантом. В основанной Маском компании Neuralink надеются, что имплант позволит в будущем лечить такие заболевания, как паралич, болезнь Альцгеймера и деменция.