Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Компания Илона Маска Neuralink получила одобрение на испытания чипов для мозга на людях

Короткая ссылка
Компания Илона Маска Neuralink получила одобрение Управления по саннадзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) на испытания чипов для мозга на людях.
Компания Илона Маска Neuralink получила одобрение на испытания чипов для мозга на людях
  • Gettyimages.ru

«Мы рады сообщить, что получили одобрение FDA на запуск нашего первого клинического исследования на людях», — говорится в сообщении компании в Twitter.

В Neuralink отметили, что о наборе добровольцев пока ещё не объявляли.

В 2020 году Илон Маск в ходе презентации показал свинью с мозговым имплантом. В основанной Маском компании Neuralink надеются, что имплант позволит в будущем лечить такие заболевания, как паралич, болезнь Альцгеймера и деменция.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить