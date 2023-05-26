Компания Илона Маска Neuralink получила одобрение на испытания чипов для мозга на людях
- Gettyimages.ru
«Мы рады сообщить, что получили одобрение FDA на запуск нашего первого клинического исследования на людях», — говорится в сообщении компании в Twitter.
В Neuralink отметили, что о наборе добровольцев пока ещё не объявляли.
В 2020 году Илон Маск в ходе презентации показал свинью с мозговым имплантом. В основанной Маском компании Neuralink надеются, что имплант позволит в будущем лечить такие заболевания, как паралич, болезнь Альцгеймера и деменция.