Илон Маск рассказал об испытаниях мозгового импланта
- Reuters
Трансляция велась на YouTube-канале Neuralink.
Диаметр импланта составляет около 8 мм.
«Это здоровая и счастливая свинья с имплантом, который стоит уже два месяца и отлично работает», — сказал Маск.
По его словам, когда свинья что-либо нюхает или трогает пятачком, имплант регистрирует импульсы.
Маск ожидает, что подобные импланты помогут лечить паралич, болезнь Альцгеймера и деменцию.
Также он надеется получить разрешение вживить первый имплант человеку уже в 2020 году.
Ранее Bloomberg сообщил, что Илон Маск вошёл в четвёрку богатейших людей мира.