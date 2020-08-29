Илон Маск рассказал об испытаниях мозгового импланта

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Американский предприниматель Илон Маск в ходе презентации показал свинью с мозговым имплантом. В основанной Маском компании Neuralink надеются, что имплант позволит в будущем лечить неврологические заболевания.
Илон Маск рассказал об испытаниях мозгового импланта
  • Reuters

Трансляция велась на YouTube-канале Neuralink.

Диаметр импланта составляет около 8 мм.

«Это здоровая и счастливая свинья с имплантом, который стоит уже два месяца и отлично работает», — сказал Маск.

По его словам, когда свинья что-либо нюхает или трогает пятачком, имплант регистрирует импульсы.

Маск ожидает, что подобные импланты помогут лечить паралич, болезнь Альцгеймера и деменцию.

Также он надеется получить разрешение вживить первый имплант человеку уже в 2020 году.

Ранее Bloomberg сообщил, что Илон Маск вошёл в четвёрку богатейших людей мира.

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