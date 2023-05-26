Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Додик: Республика Сербская рассматривает возможность оплаты российского газа в рублях

Короткая ссылка
Президент Республики Сербской Милорад Додик заявил, что Баня-Лука рассматривает возможность оплаты российского газа в рублях.

Об этом информирует РИА Новости.

По его словам, рассматриваются различные способы и возможности оплаты поставляемого в республику российского газа.

«Мы уважаем российскую сторону и будем уважать её требования», — добавил Додик.

Ранее президент Республики Сербской заявил, что цена на российский газ для республики остаётся низкой.

Также, по его словам, власти Республики Сербской стараются сохранить присутствие российской нефтяной компании в стране в условиях ограничительных мер Запада.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить