Додик: Республика Сербская рассматривает возможность оплаты российского газа в рублях
Об этом информирует РИА Новости.
По его словам, рассматриваются различные способы и возможности оплаты поставляемого в республику российского газа.
«Мы уважаем российскую сторону и будем уважать её требования», — добавил Додик.
Ранее президент Республики Сербской заявил, что цена на российский газ для республики остаётся низкой.
Также, по его словам, власти Республики Сербской стараются сохранить присутствие российской нефтяной компании в стране в условиях ограничительных мер Запада.