Додик: Республика Сербская рассматривает возможность оплаты российского газа в рублях

Президент Республики Сербской Милорад Додик заявил, что Баня-Лука рассматривает возможность оплаты российского газа в рублях.

Об этом информирует РИА Новости.

По его словам, рассматриваются различные способы и возможности оплаты поставляемого в республику российского газа.

«Мы уважаем российскую сторону и будем уважать её требования», — добавил Додик.

Ранее президент Республики Сербской заявил, что цена на российский газ для республики остаётся низкой.

Также, по его словам, власти Республики Сербской стараются сохранить присутствие российской нефтяной компании в стране в условиях ограничительных мер Запада.