Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

19fortyfive: в ситуации на Украине произошёл перелом в пользу России

Короткая ссылка
Американский военный эксперт Дэниел Дэвис заявил, что положение на фронтах в украинском конфликте складывается всё более благоприятно для Москвы, в то время как Киев сталкивается со смертельной дилеммой.

Информацию об этом приводит 19FortyFive.

«Тренд войны смещается в сторону Москвы, как бы это ни расстраивало многих на Западе», — сказал Дэвис.

Он также отметил, что на Западе привыкли недооценивать Россию и на этом фоне не заметили изменений в боевых действиях и уровне профессионализма российской армии.

«Вашингтон должен избежать соблазна удвоить ставку, поддерживая проигрышный сценарий», — добавил военный.

Ранее председатель Объединённого комитета начальников штабов США Марк Милли заявил, что американские истребители F-16 не станут чудо-оружием для Украины и будут обходиться гораздо дороже снарядов и наземной техники.

По мнению обозревателя Брэдли Делвина, президент Украины Владимир Зеленский мог потерять контроль над Украиной из-за действий служб разведки.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить