Американский военный эксперт Дэниел Дэвис заявил, что положение на фронтах в украинском конфликте складывается всё более благоприятно для Москвы, в то время как Киев сталкивается со смертельной дилеммой.

Информацию об этом приводит 19FortyFive.

«Тренд войны смещается в сторону Москвы, как бы это ни расстраивало многих на Западе», — сказал Дэвис.

Он также отметил, что на Западе привыкли недооценивать Россию и на этом фоне не заметили изменений в боевых действиях и уровне профессионализма российской армии.

«Вашингтон должен избежать соблазна удвоить ставку, поддерживая проигрышный сценарий», — добавил военный.

Ранее председатель Объединённого комитета начальников штабов США Марк Милли заявил, что американские истребители F-16 не станут чудо-оружием для Украины и будут обходиться гораздо дороже снарядов и наземной техники.

По мнению обозревателя Брэдли Делвина, президент Украины Владимир Зеленский мог потерять контроль над Украиной из-за действий служб разведки.