19fortyfive: в ситуации на Украине произошёл перелом в пользу России
Информацию об этом приводит 19FortyFive.
«Тренд войны смещается в сторону Москвы, как бы это ни расстраивало многих на Западе», — сказал Дэвис.
Он также отметил, что на Западе привыкли недооценивать Россию и на этом фоне не заметили изменений в боевых действиях и уровне профессионализма российской армии.
«Вашингтон должен избежать соблазна удвоить ставку, поддерживая проигрышный сценарий», — добавил военный.
Ранее председатель Объединённого комитета начальников штабов США Марк Милли заявил, что американские истребители F-16 не станут чудо-оружием для Украины и будут обходиться гораздо дороже снарядов и наземной техники.
По мнению обозревателя Брэдли Делвина, президент Украины Владимир Зеленский мог потерять контроль над Украиной из-за действий служб разведки.