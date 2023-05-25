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TAC: Зеленский мог потерять контроль над Украиной из-за действий служб разведки

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Президент Украины Владимир Зеленский мог потерять контроль над государством из-за ГУР.

Об этом заявил обозреватель Брэдли Делвин в статье для The American Conservative.

«Неужели Зеленский потерял контроль над своей страной из-за служб разведки? Его понизили до уровня главного сборщика пожертвований?» — написал он.

Делвин отметил, что об этом свидетельствуют попытки ВСУ атаковать российскую территорию.

23 мая Зеленский заявил, что после возвращения с саммита Лиги арабских государств (ЛАГ) и саммита G7 посетил позиции ВСУ на Угледарском направлении.

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