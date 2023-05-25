TAC: Зеленский мог потерять контроль над Украиной из-за действий служб разведки
Об этом заявил обозреватель Брэдли Делвин в статье для The American Conservative.
«Неужели Зеленский потерял контроль над своей страной из-за служб разведки? Его понизили до уровня главного сборщика пожертвований?» — написал он.
Делвин отметил, что об этом свидетельствуют попытки ВСУ атаковать российскую территорию.
23 мая Зеленский заявил, что после возвращения с саммита Лиги арабских государств (ЛАГ) и саммита G7 посетил позиции ВСУ на Угледарском направлении.