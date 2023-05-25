Патрушев: страны Африки надеются, что Россия поможет им стать независимыми от Запада
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Об этом он сказал по итогам прошедшей в Московской области международной встречи по безопасности под эгидой Совбеза России.
По словам Патрушева, представители некоторых стран Африки заявили ему, что Запад до сих пор относится к ним как к своим колониям.
Собеседники Патрушева назвали такое отношение оскорбительным.
«Мы надеемся на то, что нам Россия поможет окончательно встать на ноги, чтобы не быть зависимыми от Запада», — передал он слова коллег из Африки.
Также Патрушев заявил о попытках Запада отговорить африканские страны ехать в Россию на международную встречу по безопасности и на саммит Россия — Африка.