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Патрушев: страны Африки надеются, что Россия поможет им стать независимыми от Запада

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Секретарь российского Совета безопасности Николай Патрушев заявил, что ряд африканских стран надеются, что Россия поможет им стать независимыми от западных государств.
Патрушев: страны Африки надеются, что Россия поможет им стать независимыми от Запада
  • © Sputnik / Виктор Толочко

Об этом он сказал по итогам прошедшей в Московской области международной встречи по безопасности под эгидой Совбеза России.

По словам Патрушева, представители некоторых стран Африки заявили ему, что Запад до сих пор относится к ним как к своим колониям.

Собеседники Патрушева назвали такое отношение оскорбительным.

«Мы надеемся на то, что нам Россия поможет окончательно встать на ноги, чтобы не быть зависимыми от Запада», — передал он слова коллег из Африки.

Также Патрушев заявил о попытках Запада отговорить африканские страны ехать в Россию на международную встречу по безопасности и на саммит Россия — Африка.

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