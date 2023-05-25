Патрушев: страны Африки надеются, что Россия поможет им стать независимыми от Запада

Секретарь российского Совета безопасности Николай Патрушев заявил, что ряд африканских стран надеются, что Россия поможет им стать независимыми от западных государств.

Об этом он сказал по итогам прошедшей в Московской области международной встречи по безопасности под эгидой Совбеза России.

По словам Патрушева, представители некоторых стран Африки заявили ему, что Запад до сих пор относится к ним как к своим колониям.

Собеседники Патрушева назвали такое отношение оскорбительным.

«Мы надеемся на то, что нам Россия поможет окончательно встать на ноги, чтобы не быть зависимыми от Запада», — передал он слова коллег из Африки.

Также Патрушев заявил о попытках Запада отговорить африканские страны ехать в Россию на международную встречу по безопасности и на саммит Россия — Африка.