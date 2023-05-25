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Патрушев рассказал о попытках Запада отговорить страны Африки ехать в Россию

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Секретарь российского Совета безопасности Николай Патрушев заявил о попытках Запада отговорить африканские страны ехать в Россию на международную встречу по безопасности и саммит Россия — Африка.
Патрушев рассказал о попытках Запада отговорить страны Африки ехать в Россию
  • globallookpress.com
  • © Vlad Karkov

По его словам, о подобных попытках российской стороне рассказали сами африканские страны.

Как указал Патрушев, представители стран региона говорили, что Соединённые Штаты и некоторые другие страны Запада говорили им, что «этого делать не надо, не надо ехать не только на эту встречу, но и не надо ехать на саммит Россия — Африка».

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров обсудил с председателем Африканского союза,а также лидером Коморских Островов Азали Ассумани, ситуацию с проведением саммита Россия — Африка.

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