Патрушев рассказал о попытках Запада отговорить страны Африки ехать в Россию
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По его словам, о подобных попытках российской стороне рассказали сами африканские страны.
Как указал Патрушев, представители стран региона говорили, что Соединённые Штаты и некоторые другие страны Запада говорили им, что «этого делать не надо, не надо ехать не только на эту встречу, но и не надо ехать на саммит Россия — Африка».
Ранее глава российского МИД Сергей Лавров обсудил с председателем Африканского союза,а также лидером Коморских Островов Азали Ассумани, ситуацию с проведением саммита Россия — Африка.