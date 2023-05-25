Лавров обсудил с главой Африканского союза проведение саммита Россия — Африка
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Об этом сообщили в МИД России.
Отмечается, что стороны обсудили перспективы взаимодействия России с организацией, подтвердили нацеленность на развитие конструктивного и партнёрского диалога.
«Рассмотрены практические вопросы проведения очередного саммита Россия — Африка в Санкт-Петербурге в июле этого года», — говорится в сообщении.
Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что Россия всегда придавала особое значение упрочению дружественных отношений с партнёрами из Африки.
Путин также подчеркнул, что саммит Россия — Африка в июле определит новые задачи по расширению сотрудничества.