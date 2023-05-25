Лавров обсудил с главой Африканского союза проведение саммита Россия — Африка

Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил с председателем Африканского союза, президентом Коморских Островов Азали Ассумани, вопросы проведения второго саммита Россия — Африка.

Об этом сообщили в МИД России.

Отмечается, что стороны обсудили перспективы взаимодействия России с организацией, подтвердили нацеленность на развитие конструктивного и партнёрского диалога.

«Рассмотрены практические вопросы проведения очередного саммита Россия — Африка в Санкт-Петербурге в июле этого года», — говорится в сообщении.

Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что Россия всегда придавала особое значение упрочению дружественных отношений с партнёрами из Африки.

Путин также подчеркнул, что саммит Россия — Африка в июле определит новые задачи по расширению сотрудничества.