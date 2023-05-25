Путин заявил об особом значении упрочения дружественных связей с африканскими партнёрами
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Телеграмма опубликована на сайте Кремля.
«Россия всегда придавала особое значение упрочению дружественных отношений с африканскими партнёрами. Проведение в 2019 году первого в истории саммита Россия — Африка послужило активизации наших связей на многих направлениях», — отметил президент.
Путин напомнил, что в 2023 году отмечается 60-летие образования Организации африканского единства.
По его словам, эта международная структура в течение нескольких десятилетий играла важную роль в развитии многостороннего диалога и сотрудничества.
Российский президент также подчеркнул, что саммит Россия — Африка в июле определит новые задачи по расширению сотрудничества.
Он отметил, что будет рад видеть африканских лидеров в Санкт-Петербурге.