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Путин заявил об особом значении упрочения дружественных связей с африканскими партнёрами

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Российский лидер Владимир Путин заявил, что Россия всегда придавала особое значение упрочению дружественных отношений с партнёрами из Африки.
Путин заявил об особом значении упрочения дружественных связей с африканскими партнёрами
  • © Фонд Росконгресс

Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

«Россия всегда придавала особое значение упрочению дружественных отношений с африканскими партнёрами. Проведение в 2019 году первого в истории саммита Россия — Африка послужило активизации наших связей на многих направлениях», — отметил президент.

Путин напомнил, что в 2023 году отмечается 60-летие образования Организации африканского единства.

По его словам, эта международная структура в течение нескольких десятилетий играла важную роль в развитии многостороннего диалога и сотрудничества.

Российский президент также подчеркнул, что саммит Россия — Африка в июле определит новые задачи по расширению сотрудничества.

Он отметил, что будет рад видеть африканских лидеров в Санкт-Петербурге.

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