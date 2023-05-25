Путин: саммит Россия — Африка определит новые задачи по расширению сотрудничества

Президент России Владимир Путин заявил, что саммит Россия — Африка в июле определит новые задачи по расширению сотрудничества.

Об этом говорится в поздравлении по случаю Дня Африки главам государств и правительств стран региона.

«Уверен, что второй саммит Россия — Африка, который состоится в июле в Санкт-Петербурге, позволит определить новые задачи по расширению конструктивного сотрудничества нашей страны с африканскими партнёрами в политической, торгово-экономической, научно-технической, гуманитарной и других сферах», — говорится в телеграмме.

Путин отметил, что будет рад видеть африканских лидеров в Санкт-Петербурге.

13 марта председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что участие в конференции Россия — Африка примут 37 африканских стран.

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что роль стран Африки возрастает в глобальной экономике.