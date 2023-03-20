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Матвиенко отметила возрастающую роль стран Африки в мире

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Спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что роль стран Африки возрастает в глобальной экономике.
Матвиенко отметила возрастающую роль стран Африки в мире
  • РИА Новости

«Роль африканских государств сегодня возрастает в глобальной экономике. Африка — континент с большим потенциалом, который ещё только предстоит полностью раскрыть», — сказала она в ходе пленарного заседания второй Международной парламентской конференции «Россия — Африка».

По её мнению, это «совершенно объективная и закономерная тенденция, с которой не хотят считаться страны коллективного Запада во главе с США».

«Запад пытается любой ценой удержать свою исключительность и роль мирового гегемона, которые по объективным историческим причинам уходят в прошлое», — подчеркнула она.

Матвиенко добавила, что страны Запада «прибегают к хорошо известным средствам сдерживания: санкциям, угрозам, шантажу, двойным стандартам и неприкрытому лицемерию».

Ранее спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы российского МИД Михаил Богданов заявил, что США оказывают беспрецедентное давление на африканские страны, пытаясь сорвать проведение саммита Россия — Африка в Санкт-Петербурге в июле 2023 года.

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