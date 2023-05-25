Спикер Рады Стефанчук в сейме Польши выразил сочувствие потомкам жертв Волынской резни

Спикер Верховной рады Украины Руслан Стефанчук, выступая в сейме Польши, выразил сочувствие потомкам жертв Волынской резни.

«Всем семьям и потомкам жертв тогдашних событий на Волыни я выражаю искреннее сочувствие», — цитирует его РИА Новости.

Стефанчук выразил им благодарность за сохранение памяти о предках.

Ранее пресс-секретарь МИД Польши Лукаш Ясина заявил, что президент Украины Владимир Зеленский должен извиниться перед Польшей за события Волынской резни.

Украинский посол в Польше Василий Зварич назвал слова Ясины о том, что Украине необходимо извиниться за Волынскую резню, неприемлемыми и досадными.

Военный историк Юрий Кнутов в беседе с RT прокомментировал сообщение о том, что МИД Польши посоветовал Зеленскому извиниться за Волынскую резню.