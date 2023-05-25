Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Министр обороны России Шойгу: Запад накачал Украину оружием уже более чем на $65 млрд

Короткая ссылка
Запад накачал Украину оружием уже более чем на $65 млрд, заявил глава Минобороны России Сергей Шойгу на заседании Совета министров обороны ОДКБ в Минске.

Как передаёт его слова РИА Новости, западные страны заставляют Украину, не считаясь с потерями, демонстрировать тактические успехи и готовность воевать «до последнего украинца», накачивают её оружием.

«Военно-техническая помощь Киеву уже превысила $65 млрд», — отметил Шойгу.

Он добавил, что в карательных акциях и боевых действиях участвуют свыше 2,5 тыс. иностранных наёмников. Кроме того, применяются террористические методы противоборства, включая «диверсии и громкие убийства».

12 мая пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Запад и далее будет накачивать Украину оружием, но Россия к этому готова.

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что противники России ведут дело к третьей мировой войне.

Он напомнил, что победителей в третьей мировой войне не может быть по определению.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить