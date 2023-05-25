Министр обороны России Шойгу: Запад накачал Украину оружием уже более чем на $65 млрд

Запад накачал Украину оружием уже более чем на $65 млрд, заявил глава Минобороны России Сергей Шойгу на заседании Совета министров обороны ОДКБ в Минске.

Как передаёт его слова РИА Новости, западные страны заставляют Украину, не считаясь с потерями, демонстрировать тактические успехи и готовность воевать «до последнего украинца», накачивают её оружием.

«Военно-техническая помощь Киеву уже превысила $65 млрд», — отметил Шойгу.

Он добавил, что в карательных акциях и боевых действиях участвуют свыше 2,5 тыс. иностранных наёмников. Кроме того, применяются террористические методы противоборства, включая «диверсии и громкие убийства».

12 мая пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Запад и далее будет накачивать Украину оружием, но Россия к этому готова.

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что противники России ведут дело к третьей мировой войне.

Он напомнил, что победителей в третьей мировой войне не может быть по определению.