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Кремль: Запад продолжит накачивать Украину оружием, Россия к этому готова

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Запад и далее будет накачивать Украину оружием, но Россия к этому готова, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Кремль: Запад продолжит накачивать Украину оружием, Россия к этому готова
  • AP

Так он прокомментировал передачу Лондоном украинской армии ракет большой дальности Storm Shadow.

«Мы говорили, что продолжается и будет продолжаться дальнейшая накачка вооружениями Украины со стороны стран коллективного Запада. Это плохо», — сказал представитель Кремля.

Отвечая на вопрос, готова ли Россия к этому, Песков сказал: «Безусловно».

Ранее британский министр обороны Бен Уоллес заявил, что Британия поставляет Украине достаточно дальнобойных ракет Storm Shadow, чтобы удовлетворить потребности украинской армии.

В Кремле, комментируя сообщения о таких поставках, заявили, что это потребует адекватного ответа от российских военных, которые будут принимать соответствующие решения.

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