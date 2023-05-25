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МИД Китая назвал украинский кризис трагедией, которой можно было избежать

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Официальный представитель МИД Китая Мао Нин заявила, что суть украинского кризиса заключается «в крупном взрыве противоречий» в управлении европейской безопасностью.
МИД Китая назвал украинский кризис трагедией, которой можно было избежать
  • РИА Новости

Об этом сообщает ТАСС.

«Украинский кризис по существу — это трагедия, которой можно было избежать. Суть украинского кризиса заключается в крупном взрыве противоречий в управлении европейской безопасностью», — отметила она.

Ранее спецпредставитель правительства КНР Ли Хуэй заявил, что Китай поддержит европейские инициативы по Украине, которые исходят из первопричин кризиса.

По его словам, позиция Китая по ситуации на Украине последовательна и заключается в содействии политическому урегулированию и мирным переговорам.

Экс-военнослужащий Корпуса морской пехоты США Брайан Берлетик заявил, что Украине потребуются десятилетия на то, чтобы оправиться после вмешательства США в кризис.

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