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Шойгу: Запад ведёт против России и Белоруссии необъявленную войну

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Глава российского Минобороны Сергей Шойгу на встрече с белорусским коллегой Виктором Хрениным заявил, что против Москвы и Минска развязана необъявленная война, которую ведут страны Запада.
Шойгу: Запад ведёт против России и Белоруссии необъявленную войну
  • РИА Новости

Об этом пишет РИА Новости.

«Сегодня мы вместе противостоим коллективному Западу, который ведёт против наших стран, по сути, необъявленную войну», — подчеркнул он.

Глава российского внешнеполитического ведомства добавил, что военная деятельность Североатлантического альянса приобрела «максимально агрессивную направленность».

Он также заявил о реализации НАТО комплекса мероприятий с целью повышения боевой готовности объединённых вооружённых сил альянса в Восточной Европе.

Главы Минобороны России и Белоруссии подписали документы, определяющие содержание нестратегического ядерного оружия России на белорусской территории.

Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин заявил, что Минск заинтересован в развитии стратегических союзнических отношений с Москвой в военной сфере.

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