Шойгу: Запад ведёт против России и Белоруссии необъявленную войну
- РИА Новости
Об этом пишет РИА Новости.
«Сегодня мы вместе противостоим коллективному Западу, который ведёт против наших стран, по сути, необъявленную войну», — подчеркнул он.
Глава российского внешнеполитического ведомства добавил, что военная деятельность Североатлантического альянса приобрела «максимально агрессивную направленность».
Он также заявил о реализации НАТО комплекса мероприятий с целью повышения боевой готовности объединённых вооружённых сил альянса в Восточной Европе.
Главы Минобороны России и Белоруссии подписали документы, определяющие содержание нестратегического ядерного оружия России на белорусской территории.
Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин заявил, что Минск заинтересован в развитии стратегических союзнических отношений с Москвой в военной сфере.