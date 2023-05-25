Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Минобороны Белоруссии: Минск заинтересован в развитии отношений с Москвой в военной сфере

Короткая ссылка
Минск заинтересован в развитии стратегических союзнических отношений с Москвой в военной сфере.
Минобороны Белоруссии: Минск заинтересован в развитии отношений с Москвой в военной сфере
  • globallookpress.com

Об этом в ходе двусторонней встречи с министром обороны России Сергеем Шойгу заявил министр обороны Белоруссии Виктор Хренин.

Он отметил, что реализованные и спланированные мероприятия подчёркивают стратегический формат существующего взаимодействия между министерствами обороны двух стран.

«Республика Беларусь и в будущем решительно нацелена на укрепление и развитие тесного сотрудничества в интересах обеспечения безопасности Союзного государства», — говорится в сообщении Минобороны Белоруссии.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Москва готова противостоять общемировым вызовам совместно со всеми странами, которые в этом заинтересованы.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить