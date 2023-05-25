Минобороны Белоруссии: Минск заинтересован в развитии отношений с Москвой в военной сфере

Минск заинтересован в развитии стратегических союзнических отношений с Москвой в военной сфере.

Об этом в ходе двусторонней встречи с министром обороны России Сергеем Шойгу заявил министр обороны Белоруссии Виктор Хренин.

Он отметил, что реализованные и спланированные мероприятия подчёркивают стратегический формат существующего взаимодействия между министерствами обороны двух стран.

«Республика Беларусь и в будущем решительно нацелена на укрепление и развитие тесного сотрудничества в интересах обеспечения безопасности Союзного государства», — говорится в сообщении Минобороны Белоруссии.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Москва готова противостоять общемировым вызовам совместно со всеми странами, которые в этом заинтересованы.