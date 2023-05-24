Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Путин заявил, что Россия готова сотрудничать со всеми, кто в этом заинтересован

Короткая ссылка
Россия готова противостоять общемировым вызовам совместно со всеми странами, которые в этом заинтересованы, заявил президент России Владимир Путин.
Путин заявил, что Россия готова сотрудничать со всеми, кто в этом заинтересован
  • AP

Об этом информирует ТАСС.

«Наша страна готова к самому тесному взаимодействию со всеми заинтересованными государствами в противостоянии общим угрозам, общим вызовам, с которыми сталкивается сегодня человечество», — сказал российский лидер.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян подчеркнул, что заявления ряда западных государств не могут существенно повлиять на двусторонние отношения Еревана и Москвы.

Кроме того, сообщалось, что президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил в разы нарастить объёмы сотрудничества республики с Уралом, Сибирью и Дальним Востоком России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить