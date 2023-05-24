Путин заявил, что Россия готова сотрудничать со всеми, кто в этом заинтересован

Россия готова противостоять общемировым вызовам совместно со всеми странами, которые в этом заинтересованы, заявил президент России Владимир Путин.

Об этом информирует ТАСС.

«Наша страна готова к самому тесному взаимодействию со всеми заинтересованными государствами в противостоянии общим угрозам, общим вызовам, с которыми сталкивается сегодня человечество», — сказал российский лидер.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян подчеркнул, что заявления ряда западных государств не могут существенно повлиять на двусторонние отношения Еревана и Москвы.

Кроме того, сообщалось, что президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил в разы нарастить объёмы сотрудничества республики с Уралом, Сибирью и Дальним Востоком России.