Посол: Лукашенко поручил усилить сотрудничество с Уралом, Сибирью и Дальним Востоком
- РИА Новости
Об этом сообщил посол Белоруссии в Москве Дмитрий Крутой.
«Поставлена президентом амбициозная задача в два-три раза увеличить экспорт белорусской продукции на Дальний Восток... Урал, Сибирь — это точки, условно, номер два и номер три, которые обозначены нашим лидером», — приводит его слова агентство БЕЛТА.
Лукашенко ранее заявил, что Минск и Москва успешно углубляют промышленную кооперацию и развивают сотрудничество в сфере импортозамещения.