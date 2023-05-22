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Посол: Лукашенко поручил усилить сотрудничество с Уралом, Сибирью и Дальним Востоком

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил в разы нарастить объёмы сотрудничества республики с Уралом, Сибирью и Дальним Востоком России.
Посол: Лукашенко поручил усилить сотрудничество с Уралом, Сибирью и Дальним Востоком
  • РИА Новости

Об этом сообщил посол Белоруссии в Москве Дмитрий Крутой.

«Поставлена президентом амбициозная задача в два-три раза увеличить экспорт белорусской продукции на Дальний Восток... Урал, Сибирь — это точки, условно, номер два и номер три, которые обозначены нашим лидером», — приводит его слова агентство БЕЛТА.

Лукашенко ранее заявил, что Минск и Москва успешно углубляют промышленную кооперацию и развивают сотрудничество в сфере импортозамещения.

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