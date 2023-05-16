Лукашенко: Россия и Белоруссия успешно развивают сотрудничество в сфере импортозамещения
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Об этом сообщает агентство БЕЛТА.
«Вы знаете, у нас неплохо получается. Даже больше того, что мы ожидали», — заявил Лукашенко на встрече с губернатором Владимирской области России Александром Авдеевым.
Ранее Лукашенко заявил, что практическую реализацию импортозамещающих проектов с Россией необходимо ускорить.
Премьер-министр республики Роман Головченко отметил, что все реализуемые Белоруссией совместно с Россией проекты импортозамещения будут выполнены в срок.