Лукашенко: Россия и Белоруссия успешно развивают сотрудничество в сфере импортозамещения

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск и Москва успешно углубляют промышленную кооперацию и развивают сотрудничество в сфере импортозамещения.

Об этом сообщает агентство БЕЛТА.

«Вы знаете, у нас неплохо получается. Даже больше того, что мы ожидали», — заявил Лукашенко на встрече с губернатором Владимирской области России Александром Авдеевым.

Ранее Лукашенко заявил, что практическую реализацию импортозамещающих проектов с Россией необходимо ускорить.

Премьер-министр республики Роман Головченко отметил, что все реализуемые Белоруссией совместно с Россией проекты импортозамещения будут выполнены в срок.