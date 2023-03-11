Премьер Белоруссии: все совместные с Россией проекты импортозамещения выполнят в срок

Все реализуемые Белоруссией совместно с Россией проекты импортозамещения будут выполнены в срок.

Об этом заявил премьер-министр республики Роман Головченко.

«Где-то уже идут закупки оборудования, где-то конкурсы проводятся, где-то уже осуществляется подготовка производства. Все проекты будут реализованы в те сроки, которые для них определены», — приводит РИА Новости его слова в эфире телеканала «Беларусь 1».

Головченко отметил, что график реализации проектов еженедельно находится на контроле.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что практическую реализацию импортозамещающих проектов с Россией необходимо ускорить.