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Премьер Белоруссии: все совместные с Россией проекты импортозамещения выполнят в срок

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Все реализуемые Белоруссией совместно с Россией проекты импортозамещения будут выполнены в срок.
Премьер Белоруссии: все совместные с Россией проекты импортозамещения выполнят в срок
  • РИА Новости

Об этом заявил премьер-министр республики Роман Головченко.

«Где-то уже идут закупки оборудования, где-то конкурсы проводятся, где-то уже осуществляется подготовка производства. Все проекты будут реализованы в те сроки, которые для них определены», — приводит РИА Новости его слова в эфире телеканала «Беларусь 1».

Головченко отметил, что график реализации проектов еженедельно находится на контроле. 

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что практическую реализацию импортозамещающих проектов с Россией необходимо ускорить.

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