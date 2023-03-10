Лукашенко призвал ускорить реализацию импортозамещающих проектов с Россией

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что практическую реализацию импортозамещающих проектов с Россией необходимо ускорить.

«Необходимо максимально ускорить реализацию импортозамещающих проектов с Россией. Это производства, которые просто критически нужны обеим странам. Особенно микроэлектроника. Россия нуждается в этой продукции», — сказал Лукашенко на совещании с правительством, его цитирует издание «СБ. Беларусь сегодня».

В ноябре прошлого года премьер Белоруссии Роман Головченко заявил, что около $200 млн из средств, выделяемых Россией на реализацию совместных проектов по импортозамещению, будут направлены на проекты в военной сфере.