В Минске заявили, что примерно $200 млн из выделяемых Россией средств направят на военные проекты

Около $200 млн из средств, выделяемых Россией на реализацию совместных проектов по импортозамещению, будут направлены на проекты в военной сфере, сообщил премьер Белоруссии Роман Головченко.

Об этом пишет БЕЛТА.

«Примерно $1,2 млрд — это гражданские проекты. И ещё около $200 млн — военные. Это будет микроэлектроника в основном. Практически все проекты — это машиностроение», — передаёт агентство слова Головченко.

По его словам, Минск предложил российской стороне более десятка импортозамещающих проектов. Кроме того, в данный момент проходит процедура верификации бизнес-планов.

«Может получиться, что бизнес-план будет просто нерабочим и мы его забракуем. Тогда будем искать новые», — сказал Головченко, уточнив, что пока принято только два проекта.

31 октября белорусский президент Александр Лукашенко одобрил проект соглашения о создании с Россией учебно-боевых центров подготовки военнослужащих.