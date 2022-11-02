Узнать больше

В Минске заявили, что примерно $200 млн из выделяемых Россией средств направят на военные проекты

Короткая ссылка
Около $200 млн из средств, выделяемых Россией на реализацию совместных проектов по импортозамещению, будут направлены на проекты в военной сфере, сообщил премьер Белоруссии Роман Головченко.
В Минске заявили, что примерно $200 млн из выделяемых Россией средств направят на военные проекты
  • РИА Новости

Об этом пишет БЕЛТА.

«Примерно $1,2 млрд — это гражданские проекты. И ещё около $200 млн — военные. Это будет микроэлектроника в основном. Практически все проекты — это машиностроение», — передаёт агентство слова Головченко.

По его словам, Минск предложил российской стороне более десятка импортозамещающих проектов. Кроме того, в данный момент проходит процедура верификации бизнес-планов.

«Может получиться, что бизнес-план будет просто нерабочим и мы его забракуем. Тогда будем искать новые», — сказал Головченко, уточнив, что пока принято только два проекта.

31 октября белорусский президент Александр Лукашенко одобрил проект соглашения о создании с Россией учебно-боевых центров подготовки военнослужащих.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить