БЕЛТА: Россия и Белоруссия намерены создать учебно-боевые центры подготовки военнослужащих

Белорусский президент Александр Лукашенко одобрил проект соглашения о создании с Россией учебно-боевых центров подготовки военнослужащих, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу главы государства.

«Лукашенко одобрил проект соглашения с Российской Федерацией о создании и функционировании учебно-боевых центров совместной подготовки военнослужащих вооружённых сил», — сообщает агентство.

Проект соглашения одобрен в качестве основы для проведения переговоров, уточняется в сообщении.

Также в Белоруссии отмечали, что белорусская и российская стороны разрабатывают новую союзную программу совершенствования военных объектов, которые могут быть использованы региональной группировкой войск.

16 октября Минск сообщил о начале прибытия из России авиационной составляющей региональной группировки войск Союзного государства.