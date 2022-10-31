БЕЛТА: Россия и Белоруссия намерены создать учебно-боевые центры подготовки военнослужащих
- РИА Новости
«Лукашенко одобрил проект соглашения с Российской Федерацией о создании и функционировании учебно-боевых центров совместной подготовки военнослужащих вооружённых сил», — сообщает агентство.
Проект соглашения одобрен в качестве основы для проведения переговоров, уточняется в сообщении.
Также в Белоруссии отмечали, что белорусская и российская стороны разрабатывают новую союзную программу совершенствования военных объектов, которые могут быть использованы региональной группировкой войск.
16 октября Минск сообщил о начале прибытия из России авиационной составляющей региональной группировки войск Союзного государства.