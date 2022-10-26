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Минск и Москва готовят программу по развитию военной инфраструктуры группировки войск

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В Белоруссии заявили, что белорусская и российская стороны разрабатывают новую союзную программу совершенствования военных объектов, которые могут быть использованы региональной группировкой войск.
Минск и Москва готовят программу по развитию военной инфраструктуры группировки войск
  • РИА Новости

Об этом сообщила в среду пресс-служба Совета республики (верхней палаты) Национального собрания Белоруссии по итогам заседания комиссии по безопасности и обороне Парламентского собрания Союза Белоруссии и России.

«Состоялось обсуждение хода разработки программ Союзного государства «Совершенствование объектов военной инфраструктуры, планируемых к совместному использованию в интересах обеспечения региональной группировки войск (сил) Республики Беларусь и Российской Федерации» на период 2023–2026 гг., «Модернизация объектов тылового обеспечения, планируемых к совместному использованию в интересах обеспечения региональной группировки войск (сил) на период 2023–2026 гг.» — цитирует заявление ТАСС.

Ранее оборонное ведомство Белоруссии сообщило о начале прибытия из России авиационной составляющей региональной группировки войск Союзного государства.

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