Министр обороны Латвии Мурниеце предостерегла от недооценки военной мощи России

Западным странам не следует рассчитывать на то, что Москва даст задний ход, заявила министр обороны Латвии Инару Мурниеце.

Информацию об этом приводит издание Polskie Radio.

«Международное сообщество ошиблось бы, если бы считало, что конфликт на Украине полностью ослабил Россию», — сказала министр.

По её словам, Москва в состоянии «преподнести новые стратегические сюрпризы».

Ранее бывший спецпредставитель США на Украине Курт Волкер заявил, что конфликт в стране не завершится после возможного контрнаступления Киева.

Месяц назад министр обороны Латвии сообщила о планах передать Киеву последнюю партию ПЗРК Stinger.