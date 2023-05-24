Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Министр обороны Латвии Мурниеце предостерегла от недооценки военной мощи России

Короткая ссылка
Западным странам не следует рассчитывать на то, что Москва даст задний ход, заявила министр обороны Латвии Инару Мурниеце.
Министр обороны Латвии Мурниеце предостерегла от недооценки военной мощи России
  • РИА Новости

Информацию об этом приводит издание Polskie Radio.

«Международное сообщество ошиблось бы, если бы считало, что конфликт на Украине полностью ослабил Россию», — сказала министр.

По её словам, Москва в состоянии «преподнести новые стратегические сюрпризы».

Ранее бывший спецпредставитель США на Украине Курт Волкер заявил, что конфликт в стране не завершится после возможного контрнаступления Киева.

Месяц назад министр обороны Латвии сообщила о планах передать Киеву последнюю партию ПЗРК Stinger.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить