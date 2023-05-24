Министр обороны Латвии Мурниеце предостерегла от недооценки военной мощи России
- РИА Новости
Информацию об этом приводит издание Polskie Radio.
«Международное сообщество ошиблось бы, если бы считало, что конфликт на Украине полностью ослабил Россию», — сказала министр.
По её словам, Москва в состоянии «преподнести новые стратегические сюрпризы».
Ранее бывший спецпредставитель США на Украине Курт Волкер заявил, что конфликт в стране не завершится после возможного контрнаступления Киева.
Месяц назад министр обороны Латвии сообщила о планах передать Киеву последнюю партию ПЗРК Stinger.