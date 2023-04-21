Министр обороны Латвии сообщила о планах передать Киеву последнюю партию ПЗРК Stinger

Министр обороны Латвии Инара Мурниеце сообщила о решении Риги передать Киеву «свою последнюю партию» переносных зенитно-ракетных комплексов (ПЗРК) Stinger.

Об этом она написала в своём Twitter.

«Сегодня на встрече в формате «Рамштайн» я объявила, что Латвия приняла решение передать Украине свою последнюю партию ПЗРК Stinger», — сказала Мурниеце.

Кроме того, министр заявила о продолжении «амбициозной программы обучения» военных ВСУ в Латвии.

Ранее Минобороны Латвии подтвердило, что на Украине находятся латвийские военные для выполнения вспомогательных функций, в том числе охраны латвийского посольства и грузов.