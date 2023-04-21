Министр обороны Латвии сообщила о планах передать Киеву последнюю партию ПЗРК Stinger
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Об этом она написала в своём Twitter.
«Сегодня на встрече в формате «Рамштайн» я объявила, что Латвия приняла решение передать Украине свою последнюю партию ПЗРК Stinger», — сказала Мурниеце.
Кроме того, министр заявила о продолжении «амбициозной программы обучения» военных ВСУ в Латвии.
Ранее Минобороны Латвии подтвердило, что на Украине находятся латвийские военные для выполнения вспомогательных функций, в том числе охраны латвийского посольства и грузов.