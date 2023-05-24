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Эксперт Волкер: конфликт на Украине не окончится после возможного контрнаступления Киева

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Бывший спецпредставитель США на Украине Курт Волкер заявил, что конфликт в стране не завершится после возможного контрнаступления Киева.
Эксперт Волкер: конфликт на Украине не окончится после возможного контрнаступления Киева
  • AP

Об этом он рассказал в интервью РБК-Украина.

«Да, контрнаступление будет… Но это не конец. Не думайте, что всё закончится после этого», — говорится в сообщении.

По словам Волкера, Киеву придётся укреплять армию и экономику, а также продолжать войну ещё в течение длительного времени.

«И к этому также нужно быть готовыми», — добавил эксперт.

Ранее глава военной разведки Украины Кирилл Буданов заявил, что у ВСУ есть необходимый минимум вооружений для контрнаступления.

При этом посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко заявил, что грядущее контрнаступление ВСУ может привести к большим потерям среди украинских военнослужащих.

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